Libia: Covid, somministrate finora 764.233 dosi del vaccino

- La Libia ha somministrato almeno 764.233 dosi del vaccino anti-Covid, di cui 90.506 nell’ultima settimana, su una popolazione di 6,7 milioni di abitanti. E’ quanto emerge dalle statistiche del centro nazionale libico per il controllo delle malattie pubblicate nel 31esimo rapporto settimanale sulla situazione epidemiologica, relativo al periodo che va dal 2 all'8 agosto. Il centro ha confermato che il numero di test eseguiti per rilevare il coronavirus è sceso a 57.109, dunque in calo rispetto ai 67.576 test della settimane precedente. Il casi confermati di infezione da Sars-CoV-2 è sceso a 13.519, con un tasso di positività del 24 per cento, rispetto al 29 per cento della settimana precedente, nella quale il numero di casi confermati erano arrivati a 19.364. Il numero dei decessi ha raggiunto quota 167, con un tasso di mortalità dell'1,2 per cento, in aumento rispetto allo 0,9 per cento della settimana precedente. Il rapporto riferisce infine che il numero delle dosi del vaccino somministrate è aumentato a 764.233, rispetto alle 673.727 della settimana precedente.(Lit)