Spagna: Adecco, solo lo 0,3 per cento degli annunci offre opportunità di "telelavoro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il telelavoro è salito alle stelle dallo scoppio della pandemia e quasi due milioni di spagnoli continuano ancora a svolgere le loro attività professionali questa modalità. Il numero dei telelavoratori cala di trimestre in trimestre e le nuove offerte che offrono lavoro a distanza sono trascurabili, secondo il rapporto di Adecco. Sebbene la Spagna sia molto indietro rispetto ai suoi partner, il rapporto Western Europe Telework di Adecco riconosce che il Paese iberico ha fatto un passo avanti maggiore rispetto ai suoi vicini nell'implementazione del telelavoro nell'ultimo anno. Se ad aprile 2020 gli annunci che citavano questa modalità erano praticamente inesistenti (0,1 per cento), durante la pandemia sono triplicati (+215 per cento), mentre in Europa occidentale sono raddoppiati (+126 per cento). Solo in Francia la domanda di lavoratori a distanza è cresciuta di più, con un surplus del 463 per cento in meno di un anno. Gli annunci di lavoro che includono il telelavoro sono invece cresciuti del 175 per cento in Italia, del 144 per cento nei Paesi Bassi, del 103 per cento in Germania e del 61 per cento nel Regno Unito. (Spm)