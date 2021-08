Regno Unito: in arrivo i voti degli esami di maturità, si attendono voti alti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si attendono voti alti in vista dell'annuncio dei risultati degli esami di maturità di quest'anno nel Regno Unito. Come riportato dall'emittente televisiva "Bbc", verranno annunciati a breve in Inghilterra, nel Galles e in Irlanda del Nord. Anche quest'anno, a causa della pandemia da Covid-19, gli esami sono stati annullati e sostituiti con metodi di valutazione alternativi, come "piccoli esami", compiti e test di prova. Mentre la scorsa estate il 38,6 per cento degli studenti si è diplomatico con un voto dal nove in su, quest'anno i risultati potrebbero essere ancora più alti, generando quindi "un'inflazione dei voti". Questo comporterebbe uno sbilancio nelle ammissioni presso le Università. "I risultati di maturità del 2021 non possono essere paragonati a quelli di nessun altro anno", ha affermato il direttore del sindacato Naht. "Confrontare i risultati di quest'anno con quelli degli anni scorsi è come confrontare le mele con le pere", ha aggiunto il direttore dell'Associazione dei dirigenti scolastici e universitari (Ascl) Geoff Barton. (Rel)