Cina: diplomatico all'Onu, "Usa non qualificati per fare osservazioni su Mar Cinese Meridionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina reputa gli Stati Uniti "non qualificati per fare osservazioni irresponsabili sulla questione del Mar Cinese Meridionale". Lo ha dichiarato Dai Bing, incaricato d'affari della missione permanente cinese presso le Nazioni Unite, nel dibattito “Migliorare la sicurezza marittima - Una questione per la cooperazione internazionale”, organizzato nell’ambito del Consiglio di sicurezza. "Vorrei anche sottolineare che il Consiglio di sicurezza non è il posto giusto per discutere la questione del Mar Cinese Meridionale. Gli Usa hanno appena menzionato la questione del Mar Cinese Meridionale e la Cina si oppone fermamente a questo", ha affermato Dai. Con l'impegno congiunto della Cina e dei Paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), "la situazione nel Mar Cinese Meridionale rimane generalmente stabile – ha aggiunto l'inviato cinese – tutti i Paesi godono della libertà di navigazione e sorvolo in conformità con il diritto internazionale". L'ambasciatore ha affermato che gli Stati Uniti stanno "minacciando la stabilità regionale", "inviando arbitrariamente navi e aerei militari avanzati nel Mar Cinese Meridionale come provocazione". Ieri, 9 agosto, il Consiglio di sicurezza ha tenuto un dibattito aperto sulla sicurezza marittima in videoconferenza. L'incontro, che è uno degli eventi tenuti dell'India durante la sua presidenza di agosto, è stato presieduto dal primo ministro indiano Narendra Modi. (Cip)