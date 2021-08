Lavoro: Matrisciano (M5s), avanti con Procura nazionale su incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento 5 stelle, Susy Matrisciano, presidente della commissione Lavoro di Palazzo Madama, intervistata dal Fatto quotidiano, ha dichiarato: "Speriamo di riuscire a settembre a calendarizzare in commissione la proposta di istituire la Procura nazionale per i reati su igiene e sicurezza sul lavoro. Ho lanciato un appello - ha aggiunto Matrisciano - a tutte le parti sociali di sostenere questo ddl perché è importante. Anche in questa ampia maggioranza ci sono temi che non possono rappresentare bandierine politiche". "La proposta, che porta la prima firma del senatore Iunio Valerio Romano e la mia come seconda – ha spiegato la senatrice M5s - la stiamo spingendo perché pensiamo sia necessaria. Il messaggio che deve passare è che la sicurezza non deve essere considerata un costo, ma un investimento: se i cantieri sono sicuri prima di tutto non muoiono le persone, ma questo fa bene anche all’azienda. Noi come Movimento 5 stelle - ha sottolineato Matrisciano - abbiamo portato avanti il concetto per cui la sicurezza deve essere una cultura. Formazione e informazione, queste due cose non devono mancare. La sanzione in sé serve, ma anche il controllo ispettivo non va visto come solo un rischio di essere puniti, ma anche - ha concluso la senatrice M5s - come un accompagnamento verso il comportamento corretto". (Com)