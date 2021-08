Somalia-Kenya: premier Roble oggi in visita ufficiale a Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Somalia Mohamed Hussein Roble partirà oggi per il vicino Kenya per un viaggio ufficiale organizzato su invito del presidente keniota Uhuru Kenyatta. L'invito, riferisce il quotidiano "Garowe online", è stato consegnato al premier somalo dal ministro degli Esteri keniota Raychelle Omamo, che domenica scorsa è stata in visita a Mogadiscio. Secondo fonti vicine alla presidenza di Nairobi, Roble dovrebbe atterrare nel primo pomeriggio di oggi all'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta prima di rendersi alla Villa presidenziale, dove terrà colloqui bilaterali con il capo dello Stato keniota. Nel suo viaggio Roble è accompagnato da una delegazione, e per misura di sicurezza da ieri sera le autorità di Mogadiscio hanno chiuso le principali arterie che portano all'aeroporto della capitale somala, in vista della partenza del premier. Roble ha assunto le funzioni del presidente Mohammed Abdullahi Farmajo lo scorso ottobre, nel quadro di una complicata organizzazione delle prossime elezioni. Il viaggio a Nairobi potrebbe aprire tuttavia, osservano gli analisti, anche alla conclusione di un accordo sull'importazione di khat dalla Somalia: tema che di recente aveva aperto una crisi diplomatica fra i due paesi, rientrata a fatica. (segue) (Res)