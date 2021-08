Somalia-Kenya: premier Roble oggi in visita ufficiale a Nairobi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro della risoluzione della contesa, a giugno scorso il governo del Kenya ha accolto con favore l'invito della Somalia a ristabilire le relazioni diplomatiche fra i due Paesi e ha annunciato la prossima riapertura della sua ambasciata a Mogadiscio. "Il ministero degli Esteri del Kenya si rallegra con il ministero degli Esteri della Somalia e ha l'onore di informare che il suo governo ha accolto l'invito", si legge in un comunicato pubblicato oggi dal governo keniota nel quale si precisa che Nairobi procederà alla riapertura della sua ambasciata a Mogadiscio "il prima possibile". Allo stesso modo, le autorità keniote hanno invitato le controparti somale a fare lo stesso. La dichiarazione segue l'annuncio con il quale, l'11 giugno scorso, Nairobi ha annunciato la revoca del divieto di effettuare voli da e per la Somalia. La decisione di sospendere i voli da e per Mogadiscio da parte delle autorità di Nairobi era giunta poche ore dopo che la Somalia ha rifiutato di revocare il divieto imposto ai voli che esportano khat - una pianta africana che l'Italia e diversi Paesi occidentali hanno classificato fra le sostanze stupefacenti -, divieto rimasto in vigore per oltre un anno e che aveva alimentato una polemica fra Mogadiscio e Nairobi. (segue) (Res)