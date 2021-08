Somalia-Kenya: premier Roble oggi in visita ufficiale a Nairobi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un primo momento, le autorità somale avevano infatti additato le esportazioni keniote di khat come una delle cause della pandemia di Covid-19, un divieto che ad oggi ancora in vigore. La sospensione dei voli da parte del Kenya era giunta inaspettata, dal momento che di recente i due Paesi hanno ripristinato - su iniziativa di Mogadiscio - le relazioni diplomatiche fra i due Paesi. Lo scorso 6 maggio la Somalia aveva infatti annunciato il ripristino delle relazioni diplomatiche con il Kenya grazie alla "fruttuosa" mediazione del Qatar. In una nota il viceministro dell'Informazione somalo, Abdirahman Yusuf Omar, aveva precisato che il governo federale somalo "intende(va) riallacciare i rapporti diplomatici con il Kenya sulla base del reciproco vantaggio e rispetto per la sovranità". L'annuncio è avvenuto poche ore dopo che l'inviato speciale del Qatar in Somalia, Mutlaq al Qahtani, ha avuto dei colloqui con il presidente keniota Uhuru Kenyatta a Nairobi. Nel corso del mese di maggio, tuttavia, la Somalia ha cercato di mitigare l'impatto della decisione del Kenya di sospendere i voli da e per Mogadiscio. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Duran Ahmed Farah, dopo aver incontrato i membri del Comitato nazionale per l'aviazione per discutere della strada da seguire. "Il governo collaborerà con la comunità imprenditoriale per garantire che faremo tutto il possibile per garantire che questa decisione non li riguardi", ha affermato Farah parlando ai giornalisti. (segue) (Res)