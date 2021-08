Somalia-Kenya: premier Roble oggi in visita ufficiale a Nairobi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione diplomatica aveva coinvolto anche antiche questioni, come le rivendicazioni di autonomia da parte degli indipendentisti del Somaliland, territorio a nord della Somalia che hanno autoproclamato Repubblica ma la cui autorità non è stata riconosciuta a livello internazionale. Di recente, la compagnia Kenya Airways ha fatto sapere di essere in procinto di inaugurare dei voli tra Nairobi e Hargheisa, capitale del Somaliland, negando tuttavia che i voli siano già attivati. "Vorremmo chiarire che al momento non abbiamo voli operativi tra Nairobi e Hargeisa. Questi piani sono in attesa in attesa di approvazioni e autorizzazioni richieste", si legge nella nota. Il governo keniota ha infine fatto sapere che avrebbe potuto imporre un divieto totale ai voli effettuati dalla Somalia, compresi quelli in missione umanitaria. In una lettera inviata alle missioni diplomatiche somale il ministero degli Esteri di Nairobi che ha puntato il dito contro i voli umanitari di Mogadiscio, accusando il Paese vicino di farne un uso improprio per "questioni bilaterali e politiche" anche dopo la sospensione dei voli annunciata da Nairobi. "I voli umanitari devono essere utilizzati rigorosamente a fini umanitari per evitare una possibile dichiarazione da parte del governo del Kenya di un blocco totale su tutti i voli", si legge nella lettera citata dai media kenioti, nella quale il governo keniota impone espressamente a Mogadiscio di richiedere l'autorizzazione ad operare il volo umanitario e di fornire un elenco dei passeggeri e delle merci da trasportare. (Res)