Germania: bozza accordo fra cancelleria e Lander, test anti Covid obbligatori per una serie di attività

Tutte i cittadini tedeschi non completamente vaccinati o guariti dal Covid-19 dovranno presentare un test rapido negativo per recarsi negli ospedali, nelle case di riposo, locali di ristorazione al chiuso o nei luoghi di culto, partecipare a eventi e feste, per fare sport in palestra o per fornire servizi di contato con il corpo. È quanto emerge dalla bozza di risoluzione in vista della conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri degli Stati federali che si terrà oggi di cui il quotidiano "Handelsblatt" ha pubblicato alcuni passaggi. Anche i viaggiatori potranno accedere solo se effettuano un test all'arrivo e altri due per ogni settimana di soggiorno. Gli Stati federali dovrebbero essere in grado di consentire delle eccezioni qualora la situazione in un determinato distretto risulti stabile con dati al di sotto di una certa incidenza nei sette giorni precedenti. Quanto dovrebbe essere elevato questo valore non è stato ancora incluso nella bozza e resta aperto il dibattito sulla data in cui dovrebbero entrare in vigore le nuove regole, per cui si indica genericamente il mese di agosto.