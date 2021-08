Coree: Nord accusa esercitazioni tra Sud e Usa di aggravare l’instabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione del regime nordcoreano fa seguito alle notizie sull’annuale esercitazione estiva tra Corea del Sud e Stati Uniti in programma la prossima settimana, dal 16 al 20 agosto, e preceduta da un addestramento preliminare di quattro giorni, da oggi al 13 agosto. La prima fase è dedicata alla formazione sulla gestione delle crisi; quella successiva alla simulazione di comando combinato. I due Paesi hanno deciso di portare avanti le esercitazioni come previsto, anche se in modo ridotto a causa della pandemia di coronavirus. Quest’anno le consuete manovre estive cadono in un momento particolarmente delicato per le relazioni intercoreane, dopo il recente ripristino della linea di comunicazione diretta tra Nord e Sud. (Git)