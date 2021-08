Usa: accordo Fmi-Argentina sia un precedente per tutti i mercati emergenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo assicurarci che non stiamo costruendo una soluzione specifica solo per l’Argentina, ma che questa rappresenti un precedente per altri mercati che affrontano sfide simili”, ha aggiunto il rappresentante Usa. Gonzalez ha quindi affermato che il presidente Biden “sta cercando di assicurarsi che il governo degli Stati Uniti corregga il modo in cui il mercato risponde a questo tipo di crisi facendo in modo che si investa nei lavoratori e nelle famiglie” e che “nonostante Stati Uniti ed Argentina non condividono del tutto nel modo in cui ognuno amministra la propria economia, sono gli argentini a decidere come amministrare la loro economia così come noi decidiamo come amministriamo la nostra”. Il rappresentante di Biden ha quindi sottolineato che “le nostre conversazioni - su tutto, da una tassa minima globale, a come le nostre istituzioni internazionali rispondono alla crisi attuale, a come gli Stati Uniti e l'Argentina possono trovare aree di cooperazione - sono state costruttive, produttive e dove abbiamo riscontrato molti punti in comune”. (segue) (Nys)