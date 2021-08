Usa: Argentina ha ruolo importante su difesa valore democratici in America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la diversità di vedute su situazioni come Cuba, Venezuela o Nicaragua, “l’Argentina può rivestire un ruolo importante nella difesa dei valori democratici nella regione”. Lo ha detto il direttore per l’Emisfero occidentale del Consiglio per la Sicurezza degli Stati Uniti, Juan Gonzalez, in una conferenza stampa telefonica tenuta lunedì da Washington alla quale ha partecipato “Agenzia Nova”, occasione per un ripasso dettagliato della recente visita del consigliere per la Sicurezza Usa, Jake Sullivan in Brasile ed Argentina. “C’è stata una conversazione molto costruttiva con le autorità argentine, abbiamo riscontrato una volontà di trovare un terreno comune e l’interesse a essere d’aiuto nonostante abbiano chiarito che non saranno sempre d’accordo su tutto”, ha dichiarato Gonzalez, che ha sottolineato che i due paesi continueranno ad avere “un dialogo aperto e fluido su queste questioni”. (segue) (Nys)