Usa: Argentina ha ruolo importante su difesa valore democratici in America latina (2)

- “Crediamo che l’Argentina è un paese che può dialogare con paesi tanto di destra come di sinistra e può rivestire un ruolo importante nella difesa dei valori democratici” ha aggiunto il funzionario di Washington. Secondo Gonzalez, principale esperto del governo di Biden in materia di Sicurezza nella regione, “bisogna rompere con la divisione tra destra e sinistra quando si tratta di promuovere i valori democratici”. La questione essenziale per Washington, è quindi quella di “mantenere l’attuale consenso internazionale a favore della democrazia” superando anche l’attuale polarizzazione ideologica che divide la regione. “Stiamo incoraggiando tutti i paesi a difendere questi ideali, non solo l’Argentina che ha sofferto (una dittatura) nella sua storia passata”, ha aggiunto il consigliere statunitense di origine colombiana. (segue) (Nys)