Venezuela: Usa, nessuna interferenza su composizione tavolo negoziati

- Il governo degli Stati Uniti non intende intervenire nella scelta dei protagonisti del negoziato che governo e opposizioni del Venezuela aprono in settimana in Messico. Lo ha detto il direttore per l’Emisfero occidentale del Consiglio per la Sicurezza degli Stati Uniti, Juan Gonzalez, in una conferenza stampa telefonica tenuta lunedì da Washington alla quale ha partecipato “Agenzia Nova”. Gli Usa “non possono e non pretendono di scegliere chi è seduto al tavolo di dialogo”, ha detto Gonzalez. In ogni caso, ha aggiunto, “la posizione statunitense è quella coordinata con Canada e Unione Europea di continuare ad esercitare pressioni per lo svolgimento di elezioni libere e giuste”. In settimana le parti sono attese a Città del Messico per un primo incontro che dovrebbe permettere la ripresa del negoziato utile a mettere fine alla crisi nel Paese caraibico. (Nys)