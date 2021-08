Corea del Sud-Usa: Pentagono su esercitazioni, “nulla è cambiato su necessità preparazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via oggi all’addestramento preliminare in vista dell’annuale esercitazione militare estiva in programma la prossima settimana. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. La prima fase prevede quattro giorni di formazione sulla risposta a situazioni di crisi; successivamente, dal 16 al 26 agosto, sarà la volta di una simulazione di comando combinato. Ieri il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, John Kirby, ha dichiarato che non ci sono cambiamenti che giustificano una rinuncia alle esercitazioni: “Nulla è cambiato riguardo alla necessità di preparazione nella Penisola coreana e al nostro desiderio di lavorare in sintonia con i nostri alleati della Corea del Sud su un regime di addestramento che migliori la prontezza e la mantenga forte”, ha detto in una conferenza stampa. (segue) (Git)