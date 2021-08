Corea del Sud-Usa: Pentagono su esercitazioni, “nulla è cambiato su necessità preparazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due Paesi hanno deciso di portare avanti le esercitazioni come previsto, anche se in modo ridotto a causa della pandemia di coronavirus, nonostante la Corea del Nord abbia avvertito che le manovre potrebbero minare i recenti tentativi di migliorare le relazioni intercoreane. La scorsa settimana, inoltre, il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, intervenendo in videoconferenza a un forum regionale dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, ha dichiarato che le esercitazioni “non sono costruttive nelle attuali circostanze” e che “se gli Stati Uniti vogliono davvero riprendere il dialogo con la Corea del Nord, non dovrebbero fare alcuna cosa che possa creare tensione”. (segue) (Git)