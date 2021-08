Corea del Sud-Usa: Pentagono su esercitazioni, “nulla è cambiato su necessità preparazione” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se si vuole stabilire la pace nella Penisola coreana, gli Stati Uniti devono prima di tutto ritirare le loro forze e mezzi di aggressione dalla Corea del sud”, ha avvertito Kim Yo-jong. La dirigente nordcoreana ha poi affermato che “solo la deterrenza pratica può garantire la pace e la sicurezza della Penisola coreana”, aggiungendo che Pyongyang darà ulteriore impulso al suo rafforzamento. “Spingeremo per rafforzare ulteriormente l’assoluta deterrenza per far fronte alla crescente minaccia militare degli Stati Uniti, ovvero la nostra capacità di difesa nazionale e la potente capacità di attacco preventivo in grado di far fronte prontamente a qualsiasi azione militare contro di noi”, ha detto. “Abbiamo già chiarito che ci avvicineremo agli Stati Uniti sul principio del potere per il potere e della buona volontà per la buona volontà”, ha dichiarato Kim Yo-jong, esprimendo in conclusione un “forte rammarico per il perfido comportamento delle autorità sudcoreane”. (Git)