Clima: Cingolani, decennio decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo non ci sono novità positive, ma un peggioramento di tutti i parametri più pericolosi". Lo ha detto a "la Repubblica" il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani dopo una giornata trascorsa a studiare il Sesto rapporto dell'Ipcc sui cambiamenti climatici. "Dal punto di vista tecnico - spiega il ministro - ho trovato migliorate la raccolta dei dati, la loro elaborazione e le proiezioni che permettono di disegnare i possibili scenari futuri". E dal punto di vista sostanziale "ci sono scenari contenuti nel rapporto secondo cui, se riusciamo a rispettare una certa quantità di emissioni di gas climalteranti nei tempi previsti dagli Accordi di Parigi, allora potremo tenere sotto controllo l'incremento di temperatura. Ecco perché è molto importante lavorare in questa decade per non far crescere il riscaldamento oltre il tetto di 1,5 gradi. Da qui al 2030 siamo chiamati a un cambiamento epocale". Altrimenti "potremmo arrivare a livelli di temperatura altissimi, oltre i 3 gradi. Una situazione insostenibile, letale". (segue) (Res)