Credito: Meloni (Fd'I), su Mps vigileremo

- La presidente di Fratelli d'Italia (Fd'I), Giorgia Meloni, parla con "Milano Finanza" all'indomani della pausa estiva delle Camere e nel pieno del risiko bancario che coinvolge anche Bpm e Unipol. Il ministro Franco ha difeso la vendita di Mps a Unicredit e ha detto in Parlamento che lo Stato manterrà una quota nella banca senese. "Non abbiamo pregiudizi ma solo come sempre il faro dell'interesse nazionale, con una premessa: occorre che i cittadini sappiano quanto costa allo Stato il salvataggio della banca che per decenni è stata gestita dalla sinistra, prima dal Pci e poi dai suoi eredi del Pd. Potremmo chiamarla la 'cassaforte' degli scandali". Meloni fatto dei calcoli sul costo di Mps per la collettività. "Parliamo solo in questa ultima fase di almeno 15 miliardi di euro, pari per intenderci alla metà di una legge finanziaria! 5,4 miliardi solo per la statalizzazione effettuata dal Ministro Padoan nel 2016, oggi quelle azioni valgono 8 volte di meno. Ed ora almeno altri dieci miliardi se consideriamo quanto serve per la ricapitalizzazione comunque necessaria, con la 'dote' complessiva confezionata per Unicredit. Insomma, pretendiamo una 'operazione verità' perché gli italiani sappiano di cosa si tratti e cosa ci sia dietro: forse il più grande scandalo finanziario della storia d'Italia". (segue) (Res)