Credito: Meloni (Fd'I), su Mps vigileremo (2)

- Per quel che riguarda, invece, cosa sarebbe giusto fare ora, il presidente crede che sia "giusta la richiesta che i protagonisti di tutto ciò abbiano almeno il pudore di fare un passo indietro. E' assurdo che l'allora ministro Padoan sia oggi il Presidente di Unicredit, dopo essere stato eletto in Parlamento proprio nel collegio di Siena". "Ora - rileva infine Meloni - può nascere una forte banca di sistema con proiezione internazionale, ma credo che il governo debba chiarire al Parlamento se davvero lo Stato manterrà una quota in Unicredit, per il conferimento delle azioni di Mps, penso intorno all'8 per cento, consolidando così l'italianità della banca; se davvero il marchio storico verrà mantenuto e magari valorizzato e se ciò accadrà nel perimetro di Unicredit o se invece, come a noi appare opportuno, tornando alla naturale vocazione di una banca territoriale che abbia ancora a Siena la sua direzione centrale", ha concluso il presidente di Fratelli d'Italia. (Res)