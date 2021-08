Migranti: Lamorgese, l'emergenza c'è ma Salvini non la capisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dice di essere pronta a sedersi al tavolo con Matteo Salvini. E non sembra troppo intimorita dagli ultimatum del segretario leghista sul tema sbarchi. "L'immigrazione è un problema complesso - scandisce la ministra dell'Interno durante una intervista a "La Stampa"-. Non c'è nessuna invasione mai numeri sono in crescita. È facile parlare, poi bisogna fare un bagno di realtà". Toni moderati, messaggi decisi. Luciana Lamorgese lancia una doppia sfida alla Lega, il partito di governo che l'ha messa in discussione. Prima apre a un confronto con il leader del Carroccio ("che non ha ben chiare le difficoltà di gestire i flussi migratori"). Poi, senza nemmeno citarlo, sconfessa il 'suo' sottosegretario al Viminale, il leghista Nicola Molteni contrario a ogni discussione sullo Ius soli. "Quello che ha detto Malagò è un tema vero, dobbiamo ricordarcene non solo quando i nostri atleti vincono le medaglie". Il 2 agosto Salvini ha dichiarato: 'Ho scritto a Draghi, se Lamorgese non sa fare il suo lavoro ne tragga le conseguenze'. "Allora, - spiega Lamorgese - il problema dell'immigrazione è complesso e va avanti da anni. Richiede innanzitutto interventi a livello europeo, determinazione e senso di responsabilità nell'affrontare la situazione. Va tutto contestualizzato. I numeri sono aumentati ma non parlerei di invasione. Da gennaio ad agosto abbiamo contato più di 30 mila arrivi. Luglio e agosto sono tradizionalmente mesi con dei flussi maggiori". (segue) (Res)