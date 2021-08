Migranti: Lamorgese, l'emergenza c'è ma Salvini non la capisce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Paesi da cui provengono i migranti - continua - sono in crisi: in Tunisia non c'è più né governo né parlamento, lo Stato è in ginocchio e rischiano di non pagare gli stipendi statali. Poi c'è la Libia". Dove è andata di recente: "Sì, la situazione è seria. Non si sa ancora se riusciranno a organizzare le elezioni per fine dicembre. Abbiamo avuto degli incontri a Palazzo Chigi e al ministero degli Esteri con tutti i ministri libici che hanno posto delle richieste specifiche. Su questo anche il premier Draghi, quando è andato a Bruxelles, ha chiesto un impegno per i finanziamenti dei Paesi terzi. L'immigrazione illegale sulla rotta mediterranea non la risolviamo mettendo i militari in mare. Nei Balcani è diverso". Tornando nel Mediterraneo, Giorgia Meloni continua a chiedere il blocco navale. "È un atto di guerra, lo sa anche l'onorevole Meloni. Si possono fare delle intese con quei Paesi ma in questo momento è molto difficile", ha concluso Lamorgese. (Res)