Russia: incidente ospedale Vladikavkaz, in arrivo tonnellate ossigeno da Cabardino-Balcaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre tonnellate di ossigeno sono state portate dalla regione russa di Cabardino-Balcaria in un ospedale di emergenza a Vladikavkaz, dove nove pazienti sono morti ieri a causa di un incidente a una tubatura di erogazione dell’ossigeno. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa della regione dell'Ossezia del Nord, ci si aspetta anche che arrivino dei rifornimenti dai Territori di Stavropol e Krasnodar". Ieri in un ospedale di emergenza a Vladikavkaz si è verificato un incidente alla strumentazione di erogazione dell’ossigeno, causato dallo scoppio di un tubo sotterraneo. A seguito dell'emergenza sono morti nove pazienti, di età compresa tra 47 e 85 anni, le cui condizioni erano già estremamente gravi. È stato avviato un procedimento penale ai sensi dell'articolo sulla fornitura di servizi che non soddisfano i requisiti di sicurezza. A nome del ministro della Sanità russo, Mikhail Murashko, il Servizio federale di monitoraggio della sanità (Roszdravnadzor) ha avviato un'indagine sull'incidente. Secondo il ministro della Sanità dell'Ossezia del Nord, Soslan Tebiev, una commissione di Roszdravnadzor e del Centro russo per i disastri medici "Zashchita" arriveranno a Vladikavkaz oggi per avviare le indagini. (Rum)