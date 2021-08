Giappone: ministro degli Esteri in viaggio in Medio Oriente dal 15 al 24 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha annunciato oggi in una conferenza stampa che domenica 15 agosto partirà per un viaggio in Medio Oriente con tappe in Egitto, Iran, Israele, Giordania, Territori palestinesi, Turchia e Qatar. Il viaggio, che si concluderà il 24 agosto sarà incentrato sui temi della sicurezza regionale e della riposta alla pandemia di coronavirus. “Attraverso la visita voglio ribadire il nostro impegno per il Medio Oriente che ha contribuito alla sua pace e prosperità negli anni”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia giapponese. Riferendosi ai nuovi governi di Iran, dove si è appena insediato il presidente Ebrahim Raisi, e Israele, dove Naftali Bennett è diventato primo ministro dopo la lunga amministrazione di Benjamin Netanyahu, Motegi ha detto: “Vorrei avere uno scambio di opinioni franco sulla situazione regionale e collaborare in modo stretto con loro per promuovere la stabilità della regione”.(Git)