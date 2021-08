Usa: Virginia Giuffre intenta una causa civile a New York contro il principe Andrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Giuffre, la cittadina statunitense che sostiene di essere stata portata nel Regno Unito all'età di 17 anni per fare sesso contro la sua volontà con il duca di York, il principe Andrea, ha intentato una causa civile a New York sostenendo di aver subito degli abusi dal membro della famiglia reale. La nuova denuncia sostiene che il duca e i suoi rappresentanti hanno respinto le richieste di fornire "qualsiasi prove o spiegazioni potesse avere a suo favore e di esplorare approcci alternativi per risolvere le controversie". Di fatto, nella causa si sostiene che il duca abbia abusato sessualmente di Giuffre - allora conosciuta come Virginia Roberts - nella casa londinese di Ghislaine Maxwell, all’epoca fidanzata dell’imprenditore statunitense Jeffrey Epstein (morto apparentemente suicida il 10 agosto del 2019 mentre si trovava in un carcere di New York), e nelle case dello stesso Epstein a Manhattan e Little St James, nelle Isole Vergini. Maxwell si è dichiarata non colpevole delle accuse federali di aver cospirato con Epstein nell'abuso di quattro ragazze minorenni ed è in attesa dell’inizio del suo iter giudiziario che è previsto a novembre. La causa presentata da Giuffre cita il Child Victims Act di New York, che ha esteso le opportunità per le vittime di citare in giudizio i loro presunti violentatori. (segue) (Nys)