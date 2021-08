Usa: Virginia Giuffre intenta una causa civile a New York contro il principe Andrea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuffre, che aveva già accusato per reati sessuali Jeffrey Epstein, afferma di essere stata aggredita sessualmente dal principe Andrea a Londra e New York, una posizione sempre smentita dal duca di York. Parlando delle accuse che Giuffre ha espresso nei suoi confronti già dal 2019, il principe Andrea ha sempre dichiarato che si tratta di fatti che "non sono mai accaduti". "Non è successo. Posso assolutamente affermare che non è mai successo. Non ricordo di aver mai incontrato questa donna", ha detto il membro della famiglia alla “Bbc”. In una dichiarazione successiva, il principe Andrew ha dichiarato: "Continuo a rimpiangere inequivocabilmente il mio legame sconsiderato con Jeffrey Epstein. Il suo suicidio ha lasciato molte domande senza risposta, in particolare per le sue vittime, e sono profondamente solidale con tutti coloro che hanno subito degli abusi e vogliono una qualche forma di chiusura alla vicenda. Posso solo sperare che, col tempo, saranno in grado di ricostruire le loro vite. Naturalmente, sono disposto ad aiutare qualsiasi agenzia di polizia competente con le loro indagini, se necessario", aveva dichiarato in quell'occasione il principe Andrea. (Nys)