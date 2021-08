Itc: organizzazione Noyb farà causa a 422 siti web europei per mancato rispetto politica cookie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione austriaca in difesa dei diritti digitali None of your business (Noyb) intenterà un'azione legale contro 422 siti web europei di dieci Paesi per violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Secondo Noyb, infatti, tali siti non consentirebbero agli utenti la possibilità di rifiutare in modo semplice i cookie di terze parti. Gli attivisti di Noyb, quindi, si presenteranno in tribunale un mese dopo aver notificato a 560 aziende che stavano violando il Regolamento sulla protezione dei dati utilizzando un web design ingannevole, ovvero fatto in modo che gli utenti accettino i cookie. I siti che non hanno provveduto a modificare il loro format per l’accettazione dei cookie – dei 422 indicati da Noyb solo 138 lo hanno fatto – verranno segnalati alle agenzie per la protezione dei dati del loro Paese e potrebbero rischiare multe sino a 20 milioni di euro. “Molti siti web, come quelli di Seat, Mastercard o Nikon, sono migliorati in modo significativo da quando li abbiamo informati. Siamo molto felici di questi cambiamenti. Altri, invece, hanno solo interrotto le loro pratiche più problematiche. Ci auguriamo che le autorità per la protezione dei dati emettano presto pareri e sanzioni", afferma Max Schrems, presidente di Noyb. (segue) (Geb)