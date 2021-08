Itc: organizzazione Noyb farà causa a 422 siti web europei per mancato rispetto politica cookie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giovane avvocato è diventato famoso cinque anni fa, dopo aver convinto Facebook a mantenere i dati dei suoi utenti europei nel territorio dell’Ue per garantire che la sua gestione soddisfi gli standard di privacy comunitari. La crociata del legale austriaco contro il social network, con ben 22 denunce presentate quando era ancora studente, tutte per violazione della sua privacy, ha avuto un profondo impatto a Bruxelles. L'ex commissaria per la Giustizia, Viviane Reading, ha riconosciuto anni dopo che la spinta e la determinazione di Schrems a far rispettare i diritti alla privacy europei era una delle motivazioni alla base dello stesso Regolamento generale sulla protezione dei dati adottato a livello comunitario. (Geb)