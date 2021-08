Norvegia: sondaggio, partiti di centrosinistra in testa in vista del voto del 13 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione norvegesi di centrosinistra dovrebbero riuscire a vincere le elezioni parlamentari che si terranno il 13 settembre. È quanto emerge da un nuovo sondaggio condotto dall'agenzia Kantar per l’emittente indipendente “TV2”, secondo cui il Partito conservatore guidato dalla prima ministra Erna Solberg sembra destino a ottenere 55 seggi, un netto calo rispetto agli 88 attuali, mentre il centrosinistra dovrebbe arrivare a quota 114, rispetto agli 81 della legislatura tutt’ora in corso. Con questa quota, i partiti di centrosinistra avrebbero il margine necessario per controllare agevolmente il Parlamento norvegese composto di 169 seggi totali. Anche il Partito dei Verdi norvegesi sembra destinato a rafforzare la sua presenza in Parlamento, così come l'estrema sinistra Rossa, ed entrambi cercheranno di influenzare un governo guidato dai laburisti. (segue) (Sts)