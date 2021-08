Norvegia: sondaggio, partiti di centrosinistra in testa in vista del voto del 13 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del 13 settembre potrebbe quindi porre fine alla ricerca di un terzo mandato consecutivo per Solberg e concedere al leader del Partito laburista, Jonas Gahr Stoere, la possibilità di negoziare un accordo di coalizione con le altre forze di centrosinistra. Ampiamente elogiata l'anno scorso per un rapido blocco del coronavirus, che ha dato alla Norvegia uno dei tassi di mortalità per il Covid-19 più bassi d'Europa, Solberg deve tuttavia affrontare i contraccolpi derivanti dai dati sulla disuguaglianza economica e sulle riforme del settore pubblico che si sono dimostrate impopolari. Ad aprile, inoltre, la prima ministra è stato multata dalla polizia per aver infranto le regole di distanziamento sociale durante la sua festa di compleanno, un episodio che ha certamente contribuito a danneggiare la sua immagine. (Sts)