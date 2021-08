Lavoro: Landini (Cgil), su riforma ammortizzatori confronto interlocutorio con ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una riforma - aggiunge il segretario della Cgil - che come proposta dovrà avere carattere assicurativo, superando le logiche delle misure emergenziali e che deve trovare anche da parte delle imprese, dopo un fase transitoria, graduali e adeguati finanziamenti per sostenere un impianto che deve rispondere a un tema di giustizia sociale e a cui tutti devono contribuire. Non possono e non devono essere i lavoratori a pagare il prezzo delle crisi e delle trasformazioni. In questo senso abbiamo apprezzato anche gli interventi su Naspi e Discoll chiedendo di rafforzare anche le misure in tal senso". "Attendiamo poi - prosegue Landini - la convocazione promessa per i primi di settembre per entrare nel merito della discussione complessiva sulle politiche attive e sulla valorizzazione della formazione che non deve solo rispondere ai bisogni dell'oggi individuati dalle imprese, ma deve diventare un diritto soggettivo dei lavoratori e strumento di contrasto alle disuguaglianze". (segue) (Com)