- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi inaugura l'inizio dei lavori di riqualificazione della struttura "ex GIL" in via Franco Mezzadra, 36 ad Ostia - Ore 10- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione del progetto "Sicurezza e controllo in città. Droni in dotazione alla Polizia Locale" in via della Consolazione, 4 a Roma - Ore 12- L’Assemblea Capitolina si riunisce in seduta ordinaria. Campidoglio, Aula Giulio Cesare Roma – Ore 14REGIONE– Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'apertura di nuovi cantieri all'interno del centro storico di Amatrice. Saranno presenti: Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Politiche della ricostruzione della Regione Lazio, Wanda D'Ercole, Direttore Generale della Regione Lazio e Massimo Bufacchi, Vicesindaco di Amatrice. L'evento si svolge presso l'inizio di Corso Umberto ad Amatrice - Ore 11(Rer)