Afghanistan: Pentagono, situazione sicurezza non va "nella giusta direzione"

- La situazione della sicurezza in Afghanistan "non sta andando nella giusta direzione". Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, John Kirby, in riferimento agli ultimi sviluppi nel paese in concomitanza con il ritiro delle forze statunitensi. Kirby ha evidenziato che gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per la tendenza in atto, ma che le forze regolari afghane hanno la capacità di combattere il gruppo di insorti. "Queste sono le loro forze militari, questi sono i loro capoluoghi di provincia, la loro gente da difendere", ha spiegato il portavoce. (segue) (Nys)