Afghanistan: Pentagono, situazione sicurezza non va "nella giusta direzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l’avanzata dei talebani nel nord dell’Afghanistan con la conquista del sesto capoluogo provinciale in quattro giorni. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba con sede in Qatar “Al Jazeera” citando fonti locali, il gruppo armato avrebbe preso il controllo delle principali strutture governative ad Aybak, capoluogo della provincia settentrionale di Samangan. La notizia sarebbe stata confermata anche dal consigliere provinciale Raz Mohammad e da due deputati che rappresentano la provincia in parlamento. Secondo fonti locali citate da “Al Jazeera”, le forze filo-governative avrebbero abbandonato la città, fuggendo sulle alture prospicenti la città, dopo che il governo centrale non è riuscito a inviare rinforzi. In totale i talebani sono riusciti a prendere il controllo delle città di Kunduz, Sar-e-Pul, Taloqan, Zaranj, Sheberghan e Aybak, mentre le forze di sicurezza afgane cercando di evitare che anche Kandahar e Lashkargah cadano nelle mani degli insorti. (segue) (Nys)