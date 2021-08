Usa: Covid, Biden saluta positivamente obbligo vaccino forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato positivamente l’iniziativa del Pentagono che renderà obbligatorio il vaccino anti-Covid per il personale militare entro il 15 settembre. “Condivido fortemente il messaggio del segretario alla Difesa (Lloyd) Austin sul piano del dipartimento della Difesa di aggiungere il vaccino contro il Covid-19 alla lista delle vaccinazioni richieste per i nostri membri in servizio", ha detto Biden in una nota. “Il segretario Austin ed io condividiamo un impegno incrollabile per assicurarci che le nostre truppe abbiano tutti gli strumenti necessari per fare il loro lavoro nel modo piu' sicuro possibile”, ha aggiunto.(Nys)