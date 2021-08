Brasile: autorità riceve richiesta sperimentazione vaccino anti-Covid dell'Università di Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima dell'invio della richiesta formale, l'agenzia aveva già tenuto due incontri con ricercatori e sviluppatori del vaccino nel corso del 2020, per indicazioni e chiarimenti. Il 24 giugno 2021 si è tenuta una nuova riunione per presentare la strategia per lo sviluppo degli studi non clinici, ma nessun documento o studio è stato ufficialmente inviato all'Anvisa", chiarisce l'agenzia. Secondo l'Anvisa, al fine di velocizzare la disponibilità di farmaci che possano contribuire ad alleviare gli effetti individuali e collettivi della pandemia di Covid-19, è stato istituito il Comitato di valutazione degli studi clinici, registrazione e post-registrazione dei farmaci per la prevenzione o terapia per il covid19. "Questo comitato analizza, tra le altre cose, le richieste di approvazione di studi clinici con farmaci per la prevenzione e il trattamento della Covid-19, in via prioritaria, entro un periodo medio di 72 ore dalla presentazione formale del protocollo da parte del sistema Datavisa", conclude la nota. (Brb)