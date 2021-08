Brasile: giustizia elettorale denuncia Bolsonaro per violazione del segreto d'ufficio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere le sue tesi, il presidente aveva deciso di utilizzare vari documenti. Nella lista era finita anche un'inchiesta della Polizia federale relativa a un presunto attacco cibernetico al sistema interno del tribunale elettorale avvenuto nel 2018. Nel presentre il documento, Bolsonaro aveva ricostruito i fatti in maniera mendace per provare una fragilità dei sistemi di sicurezza elettorale, nonostante la stessa inchiesta avesse mostrato che l'attacco non avesse offerto alcun rischio. (segue) (Brb)