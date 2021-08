Brasile: giustizia elettorale denuncia Bolsonaro per violazione del segreto d'ufficio (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex magistrati sottolineano che il voto elettronico è sì verificabile, contrariamente a quanto afferma Bolsonaro ai suoi alleati. "Le macchine per il voto elettronico sono verificabili in tutte le fasi del processo, prima, durante e dopo le elezioni. Tutte le fasi, dalla preparazione del programma alla diffusione dei risultati, possono essere monitorate dai partiti politici, dalla procura generale, dal Ordine degli avvocati del Brasile, dalla polizia federale, dalle università e altri soggetti ed enti invitati. È anche importante notare che le macchine per il voto elettronico non sono collegate in rete e non sono accessibili da remoto, poiché non sono connesse a Internet", si legge nella lettera. (Brb)