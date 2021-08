Brasile: Bolsonaro denunciato all'Aia per crimini contro popoli indigeni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro è anche accusato, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, di crimini contro l'umanità per lo sterminio e la persecuzione dei popoli indigeni "attraverso un attacco diffuso e sistematico, nonché l'imposizione di altri atti disumani". Il documento, per andare incontro alla clausola della "policy" prevista dall'articolo 7 e necessaria per provare i crimini contro l'umanità, riporta discorsi, atti normativi, amministrativi e omissioni del presidente come parte della politica anti-indigena, condotta in "modo esplicito, sistematico e intenzionale e guidata dal presidente Jair Bolsonaro, dal 1 gennaio 2019, primo giorno del suo mandato presidenziale". Una serie di azioni concrete e istituzionali che, nella valutazione degli indigeni, sarebbe la cronologia di atti e presunti crimini che formerebbero una "politica anti-indigena creata e attuata dal presidente Jair Bolsonaro, direttamente o utilizzando la macchina del governo, anche attraverso la distruzione massiccia e sistematica dell'ambiente e degli elementi essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni indigene". (segue) (Brb)