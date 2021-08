Brasile: Bolsonaro denunciato all'Aia per crimini contro popoli indigeni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella denuncia viene esposto come "la politica anti-indigena abbia incitato e facilitato le invasioni di terre indigene" da parte di gruppi, criminali e non, interessati nell'estrazione di materie preziose e legname, "causando deforestazione e contaminazione - da mercurio, minerali o Covid-19 – colpendo così la vita, la salute, l'integrità e l'esistenza stessa delle popolazioni indigene in Brasile". La politica sarebbe principalmente improntata allo "smantellamento delle strutture pubbliche per la protezione dell'ambiente e dei popoli indigeni". Per i denuncianti "gli enti e le politiche pubbliche, originariamente destinate alla tutela e alla protezione dei popoli indigeni, si sono trasformati in strumenti per la persecuzione di questi popoli". Ciò ha innescato invasioni di terre indigene, deforestazione e incendi nei biomi brasiliani e ha aumentato l'attività mineraria. Un capitolo è dedicato anche alla pandemia di Covid-19. I rappresentanti indigeni denunciano il rifiuto sistematico di attuare barriere sanitarie protettive per impedire che la malattia raggiunga i villaggi più isolati del paese. (Brb)