- "La significativa apertura della ministra Lamorgese sullo Ius Soli è un dato molto significativo e importante. È ora che governo e parlamento lavorino per introdurre in Italia una norma di grande civiltà". E' quanto afferma in una nota Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito democratico. (Com)