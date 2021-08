Rifiuti: vertice in prefettura a Roma, chiude Civitavecchia il 15 settembre, si valutano alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discarica di Civitavecchia chiuderà il 15 settembre, data per cui è previsto che sia colma. Per quella data bisognerà trovare uno sbocco alternativo ai rifiuti della Capitale. A oggi la discarica di Albano Laziale, riaperta con ordinanza urgente della sindaca di Città metropolitana, Virginia Raggi, che potrà operare per un massimo di 180 giorni, sta accogliendo circa 300 tonnellate al giorno a fronte delle 1.100 previste. Questo perchè nel sito di Albano Laziale sono ammessi soltanto scarti trattati da Tmb. (segue) (Rer)