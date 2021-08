Regno Unito: "no vax" sbagliano e assaltano sede dismessa della "Bbc" a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di manifestanti anti vaccini britannici hanno preso d’assalto il Television Center della “Bbc”, situato nell'area ovest di Londra. L’emittente televisiva britannica, infatti, è considerata fra le “responsabili” della promozione delle misure anti Covid e viene aspramente criticata da coloro che avversano la campagna vaccinale. Deve essere stata profonda la delusione dei “no vax” quando hanno scoperto che il Television Center è oramai una vecchia sede quasi dismessa e dedicata alla registrazione di alcuni programmi del mattino di Itv. L’edificio, molto caratteristico per la sua forma circolare, è stato sgomberato dalla “Bbc” nel 2013 e da allora, oltre a ospitare questi piccoli studi di registrazione, è stato trasformato in appartamenti e in un club privato, mentre la stragrande maggioranza del personale e il quartier generale dell’emittente si trovano a cinque miglia di distanza, nella Broadcasting House della società a Portland Place. (segue) (Rel)