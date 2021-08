Afghanistan: Pentagono, situazione sicurezza non va "nella giusta direzione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto secondo il quotidiano britannico “The Times”, gli Usa avrebbero inviato in Afghanistan alcuni bombardieri strategici B-52 e le cosiddette cannoniere volanti AC-130H Spectre per tentare di fermare l’avanzata dei talebani in particolare sulle città di Kandahar, Herat e Lashkargah. In una dichiarazione diramata oggi, l’Unicef ha affermato che 27 bambini sono stati uccisi e altri 136 sono rimasti feriti nei combattimenti in corso nelle province di Kandahar, Khost e Paktia. L'agenzia delle Nazioni Unite si è detta "scioccata dalla rapida escalation di gravi violazioni contro i bambini" in Afghanistan. Secondo l'Unicef, 20 bambini sono stati uccisi e altri 130 sono rimasti feriti a Kandahar; 2 bambini sono stati uccisi e altri 3 sono rimasti feriti a Khost; 5 bambini sono stati uccisi e altri 3 sono rimasti feriti a Paktia nelle ultime 72 ore. (Nys)