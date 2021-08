Brasile: autorità riceve richiesta sperimentazione vaccino anti-Covid dell'Università di Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha ricevuto la richiesta di autorizzazione per la realizzazione nel paese delle fasi 1 e 2 di sperimentazione sull'uomo di un nuovo vaccino anti-Covid. Si tratta di un vaccino 100 per cento nazionale, sviluppato dall'Università federale di Rio de Janeiro (Ufrj). Lo riferisce la stessa Anvisa in una nota. Secondo le procedure previste dell'agenzia, l'analisi terrà conto della proposta di studio, del numero di partecipanti e dei dati di sicurezza ottenuti finora negli studi preclinici, condotti in laboratorio e sugli animali. (segue) (Brb)