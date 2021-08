Algeria: morte quattro persone durante ondata di incendi in 14 dipartimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono morte in 31 incendi che in un solo giorno hanno devastato 14 dipartimenti algerini. Le quattro persone in questione hanno perso la vita nella regione di Tizi Ouzou, la cui Protezione Civile ha indicato che la zona, a est della capitale Algeri, ha registrato dieci incendi nelle foreste del territorio. Altri incendi sono stati registrati a Sétif, Khenchela, Guelma e Béjaia (parte orientale del paese). Altri roghi sono divampati a Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, Tiaret, Médéa, Tébessa, Blida e Skikda. La protezione civile ha utilizzato cannoni ad acqua e due elicotteri per spegnere gli incendi che stanno bruciando le foreste di Tizi Ouzou.(Ala)