Usa: sondaggio, per maggioranza cittadini inflazione principale pericolo economico

- L’inflazione rappresenta la principale preoccupazione per la maggior parte dei cittadini statunitensi. Lo rileva un sondaggio condotto da HarrisX per il quotidiano “The Hill”. Il 31 per cento degli elettori intervistati durante l’indagine, condotta tra il 2 e il 3 agosto, ha indicato l'inflazione come ciò che preoccupa di più quando si pensa al futuro dell'economia. Seguono il debito nazionale, al 22 per cento, la disoccupazione e la disparità di reddito, entrambe al 15 per cento. Il 9 per cento degli intervistati ha dichiarato di non essere preoccupato per il futuro dell'economia, mentre il 7 per cento ha affermato che la carenza di manodopera è la maggior preoccupazione. L'inflazione è considerata un problema concreto soprattutto dagli elettori repubblicani, che l'hanno elencata come la loro più grande preoccupazione, mentre i democratici l'hanno annoverata al secondo posto dietro la disparità di reddito. Un indicatore chiave dell'inflazione utilizzato dalla Federal Reserve (Fed) è aumentato del 3,5 per cento registrato a giugno, il più grande balzo in avanti nell’arco di un mese dal 1991. I legislatori repubblicani hanno imputato all'agenda economica del presidente Joe Biden l'aumento dei costi, ma Casa Bianca e Fed hanno assicurato che il picco è stato causato da in gran parte da fattori a breve termine.(Nys)