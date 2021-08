Brasile: giustizia elettorale denuncia Bolsonaro per violazione del segreto d'ufficio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando la popolarità del capo dello stato ha iniziato a mostrare un calo, Bolsonaro ha sostenuto con sempre maggior vigore che le urne elettroniche, utilizzate nel paese dal 1996 senza che mai sia stata denunciata alcuna irregolarità, offrirebbero un rischio per le prossime elezioni. Per questo motivo Bolsonaro ha avviato una campagna personale a favore della modifica del sistema attuale e affermando, inoltre, che in caso non sia disposta la modifica "non ci saranno le prossime elezioni". In particolare, Bolsonaro chiede che al termine del voto nell'urna elettronica, ciascun elettore possa ottenere una prova cartacea della preferenza appena espressa. Tuttavia, secondo l'alta magistratura del paese e la maggior parte dei partiti politici, ciò esporrebbe le elezioni alla concreta possibilità di diffuse false denunce di brogli, oltre che esporre i cittadini che abitano in aree dominate dal crimine organizzato al rischio di minacce da parte dei criminali interessati a inquinare il voto. (segue) (Brb)