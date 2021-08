Brasile: Bolsonaro denunciato all'Aia per crimini contro popoli indigeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il terzo caso che la Corte penale internazionale ha ricevuto contro Bolsonaro in relazione alla situazione dei popoli indigeni. Affinché venga aperta un'indagine formale, l'ufficio del procuratore deve confermare di avere mandato (giurisdizione) e stabilire la denuncia sia sufficientemente forte da giustificare l'indagine. I rappresentanti delle popolazioni indigene hanno questa volta presentato al Tpi un documento che riporta specificamente la ruolo del presidente nella "distruzione intenzionale, in tutto o in parte, dei popoli indigeni in Brasile, mediante l'imposizione di gravi offese all'integrità fisica e mentale e la sottomissione intenzionale a condizioni di vita tali da comportare la loro distruzione fisica o biologica", riprendendo in questo caso l'articolo dello Statuto di Roma che identifica il crimine di genocidio. "La politica anti-indigena in corso oggi in Brasile" secondo il documento "si materializza in atti coordinati, praticati in modo coerente negli ultimi due anni, con il chiaro scopo di produrre una nazione brasiliana senza popoli indigeni, da colpire attraverso la distruzione di questi popoli, sia attraverso la morte delle persone per malattia o omicidio, sia attraverso l'annientamento della loro cultura, risultante da un processo di assimilazione", si legge nel testo. (segue) (Brb)